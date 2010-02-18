Korlea Invest потребует от «Укринтерэнерго» 300 млн. долларов

Компании группы Korlea Invest Holding потребуют от госпредприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» уплаты штрафов за односторонний отказ выполнять контракты на поставку электроэнергии на общую сумму более 300 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщил руководитель департамента внешних коммуникаций Korlea Invest Holding AG (Швейцария) Андрей КОМЕНДО.

Он отметил, что еще в январе «Укринтерэнерго», ссылаясь на принятый в прошлом году закон о проведении аукционов по доступу к сечению для экспорта электроэнергии, отказалось выполнять обязательства по действующим контрактам, один из которых действует до 2013 года, остальные – до 2016 года.

«Отказ госпредприятия от выполнения контрактов не является следствием обстоятельств непреодолимой силы, поэтому «Укринтерэнерго» должно будет выплатить неустойку", – сказал А. КОМЕНДО.

Он уточнил, что контракты, не выполняющиеся «Укринтерэнерго», предусматривают начисление штрафных санкций в размере 30-45% стоимости всей недопоставленной электроэнергии в случае отказа госпредприятия от выполнения обязательств в одностороннем порядке.

"Шансы госпредприятия избежать уплаты штрафных санкций практически равны нулю, так как споры между «Укринтерэнерго» и компаниями Korlea Invest Holding, согласно условиям действующих контрактов, будут решаться Международным арбитражным судом при Палате экономики Австрии", - уверен А.КОМЕНДО.

Справка УНИАН. Госпредприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» имеет контракты на поставку электроэнергии в Европу с тремя компаниями, аффилированными с Korlea Invest Holding: Korlea Invest a.s. (Словакия), Energy Capital ZRt и Ukrenergy Trade ZRt (обе - Венгрия). Контракт с Korlea Invest на поставку электроэнергии мощностью 45-95 МВт действует до сентября 2012 года, контракты с Energy Capital на 105 МВт и Ukrenergy Trade на 150 МВт – до января 2016 года.

Верховная Рада Украины весной 2009 года приняла закон о либерализации экспорта электроэнергии. Данным документом парламент установил, что доступ к межгосударственным линиям электропередачи (ЛЭП) для экспорта электроэнергии предоставляется на конкурсной основе.

Госпредприятие "НЭК "Укрэнерго", эксплуатирующее магистральные и межгосударственные ЛЭП, начало проводить аукционы по продаже права доступа к межгосударственным ЛЭП в декабре 2009 года. Участниками этих торгов являются компании-экспортеры электроэнергии.