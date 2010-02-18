«Одессаоблэнерго» получила 25 тыс. грн. прибыли

ОАО «Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго» в 2009 году сократило прибыль в 222 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 0,025 млн. грн.

Об этом сообщается в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания увеличила чистый доход на 14,2% – до 2 млрд. 240,102 млн. грн., валовую прибыль сократила в 1,5 раза – до 144,352 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

Уставный фонд ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» составляет 51 млн. 123,89 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго». Управление 55,36% акций энергоснабжающей компании, в том числе 10,35% акций, принадлежащих VS Energy International N.V. (Нидерланды), осуществляет ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (Киев). 10,42% акций "Одессаоблэнерго" принадлежит Foster Group Management Inc. (Багамские острова).

«Одессаоблэнерго» в 2008 году увеличила прибыль на 11% – до 5,5 млн. грн.