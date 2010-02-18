«Винницаоблэнерго» сократила прибыль на 25,8%

Энергоснабжающая компания «Винницаоблэнерго в 2009 году сократила прибыль на 25,8% - до 23,346 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.

Об этом сказано в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания увеличила чистый доход на 5,9% - до 686,037 млн., валовую прибыль - сократила на 17,5% - до 90,772 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Винницаоблэнерго" в 2008 году увеличила чистую прибыль в 6,4 раза - до 30,110 млн. грн., по сравнению с 2007 годом.

Справка УНИАН. 75% акций«АК «Винницаоблэнерго» компании принадлежат государству, 23,86% – юридическим лицам, 1,14% – физическим лицам.

Предприятие обслуживает 12 тыс. юридических и 750 тыс. бытовых потребителей.