«Кировоградоблэнерго» завершила 2009 год с убытком

ОАО «Кировоградоблэнерго» завершило 2009 год с чистым убытком 33,5 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль компании составляла 1,275 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания увеличила чистый доход на 8,8% по сравнению с 2008 годом – до 578,196 млн. грн., валовую прибыль – на 12,3%, до 54,552 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году «Кировоградоблэнерго» сократило прибыль на 93% по сравнению с 2007 годом – до 1,3 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Кировоградоблэнерго» является монополистом в обслуживании потребителей электроэнергии в Кировоградской области.

Уставный фонд компании составляет 29 млн. 844 тыс. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 94,002% акций «Кировоградоблэнерго» принадлежит V.C.Energy international N.V.