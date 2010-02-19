Nord Stream получил высокую оценку

Глава "Газпрома" и министр экономики Германии дали высокую оценку реализации проекта Nord Stream

Глава "Газпрома" (GAZP) Алексей Миллер и министр экономики и технологий Германии Райнер Брюдерле дали высокую оценку реализации проекта строительства газопровода "Северный поток", а также проекта в сфере добычи газа на территории России. Об этом было заявлено накануне в ходе рабочей встречи А.Миллера и Р.Брюдерле, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Стороны обсудили текущие вопросы российско-германского взаимодействия в энергетической сфере". Взаимовыгодное партнерство России и Германии в области энергетики имеет существенный потенциал и будет развиваться, в том числе, за счет участия "Газпрома" и немецких компаний в новых перспективных проектах, охватывающих всю производственную цепочку - от добычи до реализации конечных продуктов, заявлено на встрече.

История сотрудничества с газовыми компаниями Германии насчитывает более 35 лет. Германия была и остается крупнейшим в мире покупателем российского природного газа. Поставки газа в страну осуществляются компаниям E.ON Ruhrgas, WINGAS и WIEH. В 2009 г в Германию было экспортировано 31,6 млрд кубометров газа "Газпрома".

"Газпром" и крупные немецкие энергетические компании - E.ON Ruhrgas AG и Wintershall Holding AG - сотрудничают в рамках реализации масштабных проектов, к которым, в том числе, относятся освоение Южно-Русского месторождения, участка ачимовских залежей Уренгойского месторождения, а также строительства газопровода "Северный поток". Участвуя в совместном предприятии с Wintershall Holding - WINGAS, "Газпром" является совладельцем газовой инфраструктуры Германии.