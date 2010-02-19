США обогнали Россию по объемам добычи газа

Новые технологии делают все более рентабельным добычу сланцевого газа. Его запасы в США считаются крупнейшими в мире. Позиции "Газпрома" как крупнейшего экспортера газа могут пошатнуться, сообщает Немецкая волна.

В 2009 году в США было добыто 620 миллиардов кубометров газа, почти на 40 миллиардов больше, чем в России, сообщает немецкое сетевое издание Spiegel Online. Американцы теперь вряд ли уступят лидирующие позиции в отрасли. Обогнать "Газпром" и другие российские компании Соединенным Штатам удалось благодаря резкому увеличению добычи сланцевого газа. Эта добыча стала рентабельной благодаря развитию новых технологий, в том числе по горизонтальному бурению.

В Соединенных Штатах о залежах сланцевого газа не вспоминали до 70-х годов минувшего столетия, когда разразился нефтяной кризис. Впрочем, и тогда, вспомнив, облегчения американцы не испытали, поскольку извлечение газа из плотных сланцевых пород было делом не только сложным, но и весьма дорогостоящим. К началу 1980-х власти США утратили интерес к финансированию перспективных газодобывающих технологий, и отрасль зачахла. Немногочисленные компании по добыче сланцевого газа влачили жалкое существование. Однако в последнее десятилетие в Америке произошли революционные перемены.

Инженерам удалось усовершенствовать и - самое главное - удешевить процесс горизонтального бурения. Конечно, и сегодня установка вышки для горизонтального бурения стоит примерно в четыре раза дороже стандартного вертикального. Тем не менее, запасы сланцевого газа столь велики, что затраты можно окупить в короткие сроки. По мнению Тома Дрисколла, ведущего биржевого аналитика банка Barсlays Capital, "традиционный природный газ будет вытесняться нетрадиционным сланцевым... Доля сланцевого газа в общем объеме добычи может увеличиться до 75-90 процентов уже в ближайшие несколько лет". Дрисколл, правда, считает себя оптимистом.