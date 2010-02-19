Мировые цены на нефть превысят 100 долл за баррель

Растущий спрос на нефть быстро развивающихся экономик, в первую очередь Индии и Китая, а также на Ближнем Востоке, приведет к значительному росту цен на нефть в ближайшие несколько лет, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Согласно обнародованным сегодня прогнозам двух ведущих мировых трейдеров – Barclays Capital и Bank of America, уже к будущему году стоимость углеводородов может достичь 100 долл за баррель, а в последующие несколько лет значительно превзойдет эту планку.

"В среднем цена на это сырье составит 137 долл к 2015 году", - заявил ведущий эксперт Barclays Capital Амрита Сен. Основа для такого поступательного роста цен, по его словам, "уже практически заложена", и намечается тенденция к сокращению нефтяных запасов.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, с еще более оптимистичными для экспортеров ценовыми прогнозами выступают представители Bank of America. Ведущий эксперт этого американского финансового института Франциско Бланк считает, что в будущем году стоимость барреля составит 105 долл, а к 2014 г способна достичь отметки 150 долл. "Около 1,7 млрд клиентов в странах с развивающимися экономиками и ежегодным доходом на душу населения от 5 тыс до 20 тыс долл настойчиво стремятся к приобретению автомашин, кондиционеров и других крупных бытовых электроприборов", - констатирует Ф.Бланк.

По его прогнозам, к 2015 г ежедневный спрос на нефть в Китае возрастет на 2,8 млн баррелей, а в Индии - на 2,5 млн баррелей, в то время как спрос на Западе, который уже сейчас достиг пика, будет постепенно сокращаться вследствие снижения численности населения.