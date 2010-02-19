Газпром получил разрешение на импорт газа в США
12:21, 19 февраля 2010Энергетика
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Через терминал в Мэриленде
«Газпром» получил одобрение Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики США на импорт сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Газета.Ru.
Таким образом, Gazprom Marketing &Trading USA, входящая в состав «Газпрома», и американское подразделение норвежской компании Statoil будут импортировать газ через терминал Cove Point в Мэриленде.
Согласно меморандуму, «Газпром» получит доступ к мощностям по регазификации 0,5 млрд кубометров газа в год терминала Cove Point с 2010 года. Кроме того, «Газпром» получит возможность завершить долгосрочный контракт по аренде мощностей терминала на 18-20 лет на 2 млрд кубометров в год.
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