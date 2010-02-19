Химпредприятия Украины сократили потребление газа на 36%

Химические предприятия Украины в 2009 году сократили потребление природного газа на 36%, с 7,340 млрд. куб. м в 2008 году до 4,7 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая на профильной конференции «Удобрения-2010», сообщил заместитель директора департамента химической промышленности Николай СЕМИРЯЖКО.

По его словам, падение потребления газа обусловлено, в первую очередь, снижением объемов производства аммиака и карбомида, вызванного снижением спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках.

«Это все чисто экономическая конъюнктура», - сказал Н.СЕМИРЯЖКО, отметив при этом, что, к примеру, если в докризисные годы Украина ежегодно экспортировала около 1,5 млн. тонн карбомида, то по итогам 2009 года украинские химзаводы фактически произвели 0,1 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, 14 августа НКРЭ приняла решение о снижении уровня предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тысячу кубометров.

Уровень предельной цены для предприятий химпрома понижен в связи с рекомендациями правительства и с учетом существенного ухудшения финансового положения отечественных предприятий химической отрасли.

По такой цене газ получают пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днепроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» и ОАО «Ривнеазот».