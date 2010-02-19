Польша потеряет на транзите газа 4,5 млрд. долларов

Чистая прибыль зарегестрированной в Польше компании-оператора польськой части Ямальского газопровода Europolgaz из-за нового газового договора с Россией сократиться более, чем в 18 раз – до 250 млн. долл. с предполагаемых ранее 4,75 млрд. долл. до 2045 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник Президента Польши, входящий в группу экспертов по вопросам энергетической безопасности Януш КОВАЛЬСКИЙ.

По его словам, эксперт рассчытал потери Europolgaz на базе средней чистой прибыли компании с 2000 по 2005 год, составлявшей около 130 млн. долл. в год.

При этом, по его данным, минимальная и максимальная чистая прибыль компании за этот период составляла от 40 до более 300 млн. долл. (по текущему курсу 2,95 зл/долл.).

«Только в 2004 году компания получила большую прибыль, чем министерство государственного имущества предусмотрело для EuRoPolGaz на ближайшие 30 лет!», - отметил он.

Он отметил, что, кроме этого, Польша «простила» «Газпрому» долг за транзит газа в 2006-2009 годах, составляющий, по его оценке, «по крайней мере, 360 млн. долл. плюс проценты».

Как сообщал УНИАН, 10 февраля т.г. польские власти утвердили новые газовые договоренности с Российской Федерацией – главным импортером газа в Польшу – определяющие условия газовых поставок до 2035 года и транзита российского газа в Германию до 2045 года.