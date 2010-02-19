«Укртранснафта» увеличила прибыль

ОАО "Укртранснафта" в 2009 году увеличило чистую прибыль в 25,9 раза по сравнению с 2008 годом – до 509,546 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2009 году "Укртранснафта" увеличила чистый доход на 11,5% по сравнению с 2008 годом – до 1 млрд. 889,276 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 7,1% – до 2 млрд. 126,089 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году "Укртранснафта" сократила чистую прибыль на 90,8% по сравнению с 2007 годом – до 19,704 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает в себя 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.