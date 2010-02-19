«Укрнафта» сократила прибыль на 74%

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» в 2009 году сократила чистую прибыль на 73,7% по сравнению с 2008 годом – до 378,783 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в официальном интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году «Укрнафта» увеличила чистый доход на 6,2% по сравнению с 2008 годом – до 9 млрд. 978,912 млн. грн., при этом сократила валовой доход (выручку) от реализации на 14,6% – до 15 млрд. 10,193 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль на 16,2% по сравнению с 2007 годом – до 1 млрд. 438,030 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».