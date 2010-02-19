«Центрэнерго» увеличило убыток

Энергогенерирующая компания ОАО «Центрэнерго» в 2009 году увеличила убыток в 1,2 раза – до 252,249 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания сократила чистый доход на 4,3% – до 4 млрд. 471,403 млн. грн.

Валовой убыток компании по итогам 2009 года составил 70,860 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года валовая прибыль компании составила 178,892 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2008 год «Центрэнерго» завершило с убытком 197,752 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года прибыль компании составила 63,403 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица, в частности 10% принадлежат «Альфа-Банку».