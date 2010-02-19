«Захидэнерго» завершило прошедший год с убытком

ОАО «Захидэнерго» (г. Львов) в 2009 году увеличило чистый убыток, по сравнению с 2008 годом, в 4,4 раза – до 391,719 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания сократила чистый доход на 7,6% - до 4 млрд. 466,529 млн. грн., по сравнению с 2008 годом. Валовой убыток компании в прошлом году составил 150,901 млн. грн..

Как сообщал УНИАН, «Захидэнерго» 2008 год завершило с убытком 89,781 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года прибыль компании составила 49,95 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность - 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции - 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”. Еще на 10,64% акций выпущены ADR.