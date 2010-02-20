Тейшейра: энергоэффективность является одним из приоритетов

Энергоэффективность является одним из приоритетов в сотрудничестве Европейского Союза с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Севастополе посол, председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА во время презентации в Институте биологии южных морей проекта по энергосбережению, который учреждение будет реализовывать в рамках программы «Сотрудничество и диалог в сфере городского развития».

«Сокращение энергопотребления - это цель не только Украины, но и ЕС тоже. И очень важно, чтобы граждане понимали, что это наша общая цель, и что нам надо стремиться к ее достижению. Энергоэффективность - это один из наших приоритетов в сотрудничестве с Украиной», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

По его словам, бюджет программы «Сотрудничество и диалог в сфере городского развития» будет составлять 70 млн. евро. (В проекте участвуют 5 субъектов из Турции, Германии, Молдовы и Украины. Украину представляет Севастополь, а его главным партнером по осуществлению проекта является муниципалитет города Кишинев, где проект стартовал в конце декабря прошлого года - УНИАН).

«Как вы знаете, мы в прошлом году запустили инициативу, которая касается сотрудничества в Крыму и Севастополе. Эта инициатива включает в себя целый ряд подинициатив, целый ряд проектов на всех уровнях. И общая цель - это усилить контакты между ЕС и Крымом и Севастополем», - напомнил посол.

По его словам, ЕС хотел бы оказать поддержку в таких сферах, как городская инфраструктура, ее развитие, развитие коммерческих предприятий. «Мы собираемся реализовывать проекты, которые сделают Севастополь более привлекательным с точки зрения привлечения инвестиций. И мы собираемся оказывать содействие по созданию агентства регионального развития Крыма. Существует программа улучшения, модернизации услуг в сфере туризма, и эта инициатива объединяет сотрудничество с Севастополем и Крымом различные части Евросоюза, различные государства-члены ЕС, различные его регионы и даже города», - подчеркнул Ж.ТЕЙШЕЙРА.

В свою очередь, выступивший на презентации директор Агентства экономического развития Севастополя Владимир КУЛИКОВ подчеркнул, что в городе впервые на практике предполагается «в течение двух лет внедрить с помощью ученых, при непосредственной поддержке местных органов власти, государственной поддержке, и, наконец, европейской поддержке тот позитивный опыт, который накопили представители муниципалитетов ЕС».

Он добавил, что именно поэтому в программе основной акцент делается на малоинвестиционный подход, при котором будут решаться задачи, связанные с совершенствованием законодательной и нормативно-правовой базы. По словам В.КУЛИКОВА, проект касается теплоизоляции зданий, уличного освещения, а также внедрения инновационных разработок в системе теплоснабжения.