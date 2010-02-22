Покупка «Корсаном» 18,3% акций «Укртатнафты» законна

Высший хозяйственный суд Украины отказал НАК «Нафтогаз Украины» в удовлетворении кассации, которой компания оспаривала решение судов первой инстанции о признании законной сделки по приобретению компанией «Корсан» (г. Днепропетровск) 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По информации собеседника агентства, Высший хозсуд оставил в силе постановление Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда от 17 ноября 2009 года, которым в свою очередь подтверждается законность решения Хозяйственного суда Полтавской области от 3 сентября 2009 года.

В своих исковых требованиях НАК «Нафтогаз Украины» просил признать недействительными решения правления «Укртатнафты» об утверждении порядка реализации акций, о создании аукционной комиссии, утверждении отчета компании «СВАН Консалтинг» об оценке реализуемого пакета акций и других решений, связанных с проведением конкурса по продаже 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта».

Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2009 года Хозяйственный суд Полтавской области отказал НАК «Нафтогаз Украины» в удовлетворении иска о признании незаконной продажи 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта».

Напомним, 27 июня 2009 года ООО «Корсан» приобрело на аукционе за 2,1 млрд. грн. 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта». Стартовая цена составляла 1,5 млрд. грн.

После чего НАК «Нафтогаз Украины» обжаловала результаты аукциона в суде.

Ранее Хозяйственный суд Полтавской области вынес решение, согласно которому ЗАО «Укртатнафта» обязано было реализовать 18,296% акций своим акционерам.

Данный пакет акций ранее принадлежал американской компании SeaGroup Internacional и швейцарской компании AmRuz Trading. Акции были выкуплены ими при создании СП в интересах соучредителей из Татарстана – компании «Татнефть» и правительства Республики Татарстан.

Однако в 2009 году Высший хозсуд Украины признал покупку ценных бумаг этими оффшорными компаниями неправомерной. Основанием для решения послужило то, что внесенные в счет оплаты векселя не были погашены компаниями в установленный законом срок.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».