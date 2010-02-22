На прошлой неделе подорожали дизтопливо и А-95

С 15 по 22 февраля 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 15 по 22 февраля 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – сохранились на уровне 7420 грн./тонна

Бензин А-92 – снизились на 0,5%, или на 40 грн./тонна – до 8230 грн./тонна

Бензин А-95 – увеличились на 0,5%, или на 40 грн./тонна – до 8440 грн./тонна

Дизельное топливо – увеличились на 1,1%, или на 70 грн./тонна – до 6590 грн./тонна

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.