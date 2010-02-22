«Черноморнефтегаз» в 2009 г. увеличил прибыль в 4,2 раза

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АРК) в 2009 году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза, по сравнению с 2008 годом, до 12,673 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году «Черноморнефтегаз» увеличил чистый доход на 6,8%, по сравнению с 2008 годом, до 766,002 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 1,3% – до 1 млрд. 4,606 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году «Черноморнефтегаз» сократил чистую прибыль на 59,5%, по сравнению с 2007 годом, до 3,017 млн. грн.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти - 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины»