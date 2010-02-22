Ледоход на реке Стрый угрожает подтаплением ГЭС и города Турка

На реке Стрый толщина ледового покрова местами составляет 40-45 см, что в случае возникновения ледохода угрожает железнодорожным и автомобильным мостам, а также турбинной гидроэлектростанции, расположенной вблизи города Турка.

В случае образования ледовых заторов в зоне подтапливания могут оказаться не только сельские населенные пункты Турковского района, но и сама Турка, сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

Как проинформировал П.ВАСИЛЕНКО, с целью недопущения подтапливания населенных пунктов во время ледохода, 20 и 21 февраля Главное управление МЧС во Львовской области, 6-й специальный региональный центр быстрого реагирования МЧС во взаимодействии с Турковской райгосадминистрацией на реке Стрый проводили подрывные работы.