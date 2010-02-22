«Нафтогаз Украины» открыл уже третье месторождение в Египте

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» продолжает успешную реализацию проекта по освоению концессионной территории Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East) в Западной Пустыне Арабской Республики Египет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в соответствии с производственной программой, закончена бурением очередная поисковая скважина на концессионной территории в Южном блоке. При испытании в скважине горизонта “G” формации Abu Rawash 20 февраля текущего года получены промышленные приливы газа дебитом 270 тыс. куб. м в сутки и конденсата дебитом 64,5 куб. м в сутки. В соответствии с геофизическими исследованиями, перспективными горизонтами в пробуренной скважине являются также горизонты Abu Rawash “F”, Abu Rawash “D”, Abu Rawash “B”.

Таким образом, компанией открыто уже третье месторождение на концессионной территории Alam El-Shawish East в Египте.

В то же время, компания продолжает поисковые работы в пределах концессионной территории, осуществляет подготовку к объявлению о коммерческом открытии, организации ранней добычи углеводородов.

Компания заявляет, что успешная реализация НАК «Нафтогаз Украины» проекта в Египте будет способствовать ускорению процесса диверсификации источников поставок энергоносителей и становлению мирового имиджа Украины как мощного энергетического государства.

Справка УНИАН. 13 декабря 2006 г. между Арабской Республикой Египет и Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» заключено Концессионное соглашение концессионной территории Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East) площадью 994 кв. км в Западной Пустыне Арабской Республики Египет.

В результате первого испытания на площади Gharadik скважины HG-34/3 горизонта “G-2” формации Abu Rawash 18 февраля 2009 года был получен промышленный прилив нефти дебитом 80 тонн в сутки. Второй промышленный прилив углеводородов в этой же скважине дебитом 350 тонн нефти в сутки и 115 тыс. куб. м газа в сутки был получен из горизонта Abu Rawash “G-5” 8 ноября 2009 года.

Одновременно на площади Western Gharadik было открыто второе нефтегазовое месторождение - в результате испытания скважины WHG-2/1, которая дала промышленные приливы нефти 44 тонны на сутки из горизонта “Bahariya” и 16,7 тонн в сутки из горизонта Abu Rawash “G-6”, а также попутного газа из этих же горизонтов дебитом соответственно 14,4 и 9,9 тыс. куб. м.

На сегодня пробурено 8 скважин, из них 6 поисковых (Sedfa-1, Hend-1, Mosaad-1, Hg-34/5, WHg-2/1, Karima-1X) и 2 разведывательные (Hg-34/3, Hg-34/4), 1 скважина находится в бурении (WHg-1/1) и на 3 скважинах проводятся работы по капремонту и испытанию пластов (Hg-34/4, Hg-34/2, Karima-1). В процессе бурения скважин проводится полный комплекс геолого-геофизических и промышленных исследований.