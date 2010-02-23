Цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник повысились на фоне крупнейшей забастовки рабочих нефтеочистительных заводов во Франции, сообщает РИА Новости

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,42 доллара - до 78,19 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,35 доллара - до 80,16 долларов за баррель.