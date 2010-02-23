Цены на нефть повысились
08:00, 23 февраля 2010Энергетика
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Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,42 доллара - до 78,19 долларов за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,35 доллара - до 80,16 долларов за баррель.
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