Проект "Набукко" зашел в тупик

Проект газопровода "Набукко" зашел в тупик из-за отсутствия газа для его наполнения, считает европейский эксперт по энергетическим вопросам и странам СНГ Александр Рар, сообщает РИА Новости.

Проект "Набукко" предполагает транспортировку природного газа из каспийского региона в европейские страны в обход России через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он рассчитан на ежегодную транспортировку 31 миллиарда кубометров газа.

"Набукко" полностью зашел в тупик, потому что Россия очень умело и успешно смогла уговорить несколько балканских стран присоединиться к "Южному потоку". Очень успешные переговоры по поводу "Южного потока" ведутся между Турцией и Россией, есть также изменения в украинском руководстве, которые также свидетельствуют о том, что оно готово привлекать российские фирмы в страну", - сказал Рар во вторник в интервью бакинскому информагентсу 1news.

По словам эксперта, "туркмены продают свой газ почти целиком либо в Россию, либо в Китай, так что для трубы "Набукко" остается только азербайджанский газ".

"Азербайджан сейчас продает большие объемы газа напрямую России и в Иран. Поэтому для "Набукко" сейчас просто газа нет", - добавил он, отметив, что "на Западе надеются, что "Набукко" можно заполнить иракским газом, но там... ситуация нестабильная, и будет ли достаточно объема газа поступать на европейский рынок - это тоже большой вопрос".

"Но это единственный шанс для "Набукко", другого такого шанса нет", - заключил Рар.