Цена нефти на УМВБ снизилась на 0,04%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 февраля на аукционных торгах №138 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 0,04%, по сравнению с предыдущим аукционом №137Д2 от 2 февраля (3383,42 грн. за тонну), до 3382,04 грн. за тонну (с НДС). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 191,901 тыс. тонн нефти на общую сумму 649 млн. 16 тыс. 772,40 грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 2 февраля на аукционных торгах №137Д2 на УМВБ увеличилась на 51,7%, по сравнению с предыдущим аукционом №137Д от 26 января (2230,81 грн. за тонну), до 3383,42 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.