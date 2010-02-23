СП: Выработка электроэнергии в I кв. вырастет на 2-3%

В Секретариате Президента Украины прогнозируют увеличение выработки электроэнергии в I квартале т.г. на 2-3% по сравнению с IV кварталом 2009 года.

Об этом сказано в информации, размещенной на официальном интернет-портале главы государства.

Согласно сообщению, из-за недофинансирования из государственного бюджета программ развития угольной отрасли падение добычи рядового угля в Украине в январе-марте т.г. прогнозируется на уровне 7-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства угольной промышленности, производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе т.г. увеличилось на 12%, или на 1,972 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем 2009 года, - до 18,454 млрд. кВт/ч.

По оперативным данным Минтопэнерго, угледобывающие предприятия Украины в январе 2010 года увеличили добычу рядового угля до 5 млн. 963,2 тыс. тонн, что на 0,7%, или 42 тыс. тонн, больше, чем за январь 2009 года.

Тем не менее по сравнению с январем 2009 года предприятия Минуглепрома в январе 2010 года сократили добычу рядового угля на 12,2%, или на 422,33 тыс. тонн, – до 3,037 млн. тонн. В том числе добычу коксующегося угля сократили на 6% – до 753,8 тыс. тонн, энергетического – на 14% – до 2 млн. 283,3 тыс. тонн.

Между тем Минуглепром прогнозирует, что по итогам 2010 года государственные шахты нарастят добычу рядового угля на 9,2%, или на 3,5 млн. тонн, – до 42 млн. тонн.