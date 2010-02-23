АМК возбудил дело против трех нефтетрейдеров

Львовское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) возбудило дело относительно ПАО «Концерн Галнафтогаз» (г. Львов), ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» (г. Киев) и ООО «Континент Нефте Трейд» (г. Луцк) по признакам антиконкурентных согласованных действий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что как выяснило Львовское областное отделение, с января этого года предприятия одновременно повысили цены на светлые нефтепродукты и дизельное топливово Львовской области.

Кроме того, Хмельницкое областное отделение АМК возбудило дело относительно ПАО «Концерн «Галнафтогаз», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и ООО «Континент Нефте Трейд». Как выяснило Хмельницкое областное отделение, в январе этого года предприятия без объективно оправданных причин повысили розничные цены на бензин и дизтопливо в Хмельницкой области.

Также, Львовское областное отделение АМК возбудило дело относительно ПАО «Концерн Галнафтогаз», ООО «Континент Нефте Трейд» и ООО «Газовики» по признакам антиконкурентных согласованных действий. Как выяснило Львовское областное отделение, с января этого года предприятия одновременно повысили розничные цены на сжиженный газ, который реализуется в качестве моторного топлива во Львовской области.

Напомним, на протяжении 2009 года АМК привлек к ответственности 62 нефтетрейдера, которые работают на всей территории Украины, в том числе и под брендами «Укртатнафта», «ОККО», WOG, «ЛУКОЙЛ» и т.п.