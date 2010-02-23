Нефть ОПЕК поднялась выше 76 долларов

Цена на нефть ОПЕК поднялась до самого высокого уровня за последние пять недель и по итогам торгов, состоявшихся в понедельник, достигла 76,14 долл США за баррель. Об этом говорится в распространенном здесь сегодня сообщении секретариата ОПЕК. В пятницу один баррель "нефтяной корзины" ОПЕК, состоящей из 12 основных экспортных сортов нефти всех стран-членов этой организации, стоил 75,17 доллара.

Повышение цен на нефть, по мнению экспертов, обусловлено целым рядом причин, важнейшими из которых стали ослабление американского доллара, появление надежд на спасение Греции от финансового краха и волна забастовок на предприятиях французского нефтяного концерна "Тоталь".