Россия выделит 53 млрд. руб. на строительство новых АЭС

Россия выделит 53 миллиарда рублей на строительство атомных электростанций (АЭС), сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин в среду на совещании по инвестпрограмме электроэнергетики, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мною подписано распоряжение о выделении 53 миллиардов рублей на строительство атомных электростанций", - сказал Путин.

Более 10 миллиардов рублей будет выделено в 2010 году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после аварии, которая произошла 17 августа 2009 года, сообщил премьер-министр РФ.

Авария на крупнейшей в России ГЭС унесла жизни 75 человек, было повреждено основное оборудование станции.

"В 2010 году запланировано направить свыше 10 миллиардов рублей на восстановительные работы, а также 3,5 миллиарда рублей - на достройку водосброса", - сказал Путин.

В "РусГидро" пояснили, что это будут собственные средства компании.