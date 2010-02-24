Газпром может принять предложение Украины по участию в консорциуме

"Газпром" может принять предложение Украины об участии в газотранспортном консорциуме, но при этом строительство двух газопроводов в обход Украины – "Северного потока" и "Южного потока" – будет продолжено в соответствии с планом. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу RT заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Александр Медведев.

"Поначалу был создан газовый консорциум, но при режиме Ющенко эта работа была свёрнута. Однако мы приняли к сведению заявление г-на Януковича о том, что он хотел бы вернуться к этой идее. Посмотрим, в какой форме поступит предложение о таком проекте. Но в любом случае строительство "Южного потока" и "Северного потока" будет продолжено, поскольку альтернативы диверсификации маршрутов поставки газа на экспорт нет. Строительство "Северного потока" начнётся в апреле. По "Южному потоку" первый газ пойдёт в 2015 г, – заявил А.Медведев.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля т.г. в эфире телеканала «Интер» В.ЯНУКОВИЧ завил, что, вступив в должность Президента Украины, он намерен воссоздать консорциум по управлению ГТС Украины. «Нам надо вернуться к созданию газотранспортного консорциума. Это выгоднее, чем строить новые газотранспортные системы», - заявил он.

При этом он не называл открыто свою инициативу предложением к России и даже косвенно не упоминал адресата своей речи. Однако в тот же день в эфире региональной николаевской ТРК В.ЯНУКОВИЧ прямо заявил: «Я буду вносить предложение о создании консорциума для эксплуатации системы (ГТС Украины – УНИАН) и ее реконструкции с целью увеличения объемов прокачки газа». В случае реализации его инициативы, «украинская труба способна будет прокачивать в Европу до 200 млрд. кубометров газа в год».