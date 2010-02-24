Цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник понизились на фоне падения индекса потребительского доверия в США, что заставило инвесторов обратить внимание на менее рискованные формы инвестиций, таких, как американский доллар, сообщает РИА Новости

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,45 доллара - до 78,86 долларов за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,36 доллара - до 77,25 долларов за баррель.