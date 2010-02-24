Цены на нефть понизились
09:10, 24 февраля 2010Энергетика
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До уровня ниже 79 долл./барр.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,45 доллара - до 78,86 долларов за баррель.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,36 доллара - до 77,25 долларов за баррель.
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