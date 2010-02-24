«Нафтогаз» заплатит свыше 600 млн. долл.

За газ, закупленный в феврале т.г., «Нефтегаз» заплатит «Газпрому» более 600 млн. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Ожидаем, что платеж будет в эквиваленте 5,1 млрд. грн.», - сказал И.УМАНСКИЙ, отметив, что эта сумма составляет немногим более 600 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в январе закупила 2,5 млрд. кубометров российского газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.