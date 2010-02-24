За февральский газ Нафтогаз заплатит более 600 млн. долл.

За газ, закупленный в феврале т.г., НАК «Нафтогаз Украины» заплатит российскому «Газпрому» более 600 млн. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Ожидаем, что платеж будет в эквиваленте 5,1 млрд. грн.», - сказал И.УМАНСКИЙ, отметив, что эта сумма составляет немногим более 600 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в январе закупила 2,5 млрд. кубометров российского газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.