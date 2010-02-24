Реализация бензина через АЗС в январе сократилась на 6,8%
13:41, 24 февраля 2010Энергетика
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Дизтоплива – выросла на 7,8%
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.
В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 55,7% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 39,1% – А-90-93, 5,2% – А-72-80.
В январе т.г. через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,132 млрд. грн., из которой 2,298 млрд. грн. (73,4%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 0,834 млрд. грн. (26,6%) – от продажи дизельного топлива.
На 1 февраля т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 131,5 тыс. тонн бензина и 54,5 тыс. тонн дизельного топлива.
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