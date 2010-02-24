Реализация бензина через АЗС в январе сократилась на 6,8%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6 231 единицу, в январе т.г. сократилась на 6,8%, по сравнению с январем 2009 года, до 240,3 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 7,8% – до 111,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 55,7% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 39,1% – А-90-93, 5,2% – А-72-80.

В январе т.г. через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,132 млрд. грн., из которой 2,298 млрд. грн. (73,4%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 0,834 млрд. грн. (26,6%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 февраля т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 131,5 тыс. тонн бензина и 54,5 тыс. тонн дизельного топлива.