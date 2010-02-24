«Киевэнерго» сократило убыток

АК «Киевэнерго» в 2009 году сократила чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 129,860 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в прошлом году компания увеличила чистый доход на 7,8% – до 6 млрд. 417,923 млн. грн. Прибыль "Киевэнерго" от операционной деятельности по итогам года составила 463,565 млн. грн.

«Положительный результат от операционной деятельности компании в прошлом году свидетельствует о том, что «Киевэнерго» успешно преодолела сложный, особенно в финансовом плане, 2009 год. Убытки компании по итогам 2009 года обусловлены только курсовой разницей и внесением результатов переоценки основных средств в учет компании. К тому же, убытки по сравнению с прошлым годом нам удалось сократить вчетверо. Главным фактором стало то, что мы добились от местной власти частичной компенсации убытка в размере 1,384 млрд. грн., который несет компания из-за того, что тарифы на тепловую энергию в Киеве ниже уровня ее себестоимости», – цитирует пресс-служба финансового директора АК «Киевэнерго» Михаила УТКИНА.

Как сообщал УНИАН, «Киевэнерго» завершила 2008 год с убытком 433,261 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль компании составила 14,185 млн. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Кроме того, по состоянию на январь 2008 года 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd. Еще 15,71% акций контролирует Fluminea Limited (Кипр).