Цена нефти продолжила рост
09:20, 25 февраля 2010Энергетика
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На NYMEХ - 80,00 долл./барр.
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 24 февраля 2010г. на ведущих нефтяных биржах повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 78,09 (+0,84) долл./барр.;
в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 80,00 (+1,14) долл./барр.
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