Цена нефти продолжила рост

На NYMEХ - 80,00 долл./барр.

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 24 февраля 2010г. на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 78,09 (+0,84) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 80,00 (+1,14) долл./барр.

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