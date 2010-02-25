Половина Белтрансгаза отошла Газпрому

Российская газовая монополия "Газпром" перечислила Белоруссии платеж в размере 625 миллионов долларов за 12,5 процента акций "Белтрансгаза". Об этом сообщила представитель министерства финансов Беларуси Елена СЛИЖЕВСКАЯ.

По словам Е.СЛИЖЕВСКОЙ, Беларусь 24 февраля получила платеж российского концерна, передает Лента.ру. Таким образом, теперь в собственности "Газпрома" находятся 50 процентов ценных бумаг "Белтрансгаза".

Договор купли-продажи акций "Белтрансгаза" стороны подписали в мае 2007 года. Общая сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов. Эти средства должны были выплачиваться в четыре этапа с 2007 по 2010 год.

Первый платеж был осуществлен 4 июня 2007 года, второй - 31 января 2008 года, третий - 11 февраля 2009 года. Февральский транш был четвертым и последним.

"Белтрансгаз" является монополистом на белорусском газовом рынке. Газотранспортная система (ГТС) республики, которая эксплуатируется компанией, включает в себя семь магистральных газопроводов, 233 газораспределительные станции, а также несколько подземных хранилищ топлива. Общая протяженность ГТС составляет 7420 километров.