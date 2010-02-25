Украина в январе увеличила экспорт электроэнергии на 75%

Украина в январе 2010 года увеличила экспорт электроэнергии на 74,9% (на 237,3 млн. кВт/ч) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 554,1 млн. кВт/ч

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Почти двукратное увеличение объемов поставок обусловлено тем, что госпредприятие "Укринтерэнерго" возобновило экспорт электроэнергии в Белоруссию, на которую в прошлом месяце пришлось 46,6% всего экспортированного Украиной объема электроэнергии, пояснили в министерстве.

"Укринтерэнерго" в январе поставило в Белоруссию 258,4 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе прошлого года поставки в эту страну не осуществлялись.

Несмотря на либерализацию экспорта, поставки электроэнергии из острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в отчетом периоде сократились на 6,9% (на 21,7 млн. кВт/ч) по сравнению с январем 2009 года – до 295 млн. кВт/ч, притом что в январе 2009 года падение экспорта составило 11,5% (41,2 млн. кВт/ч).

Польша в прошлом месяце, как и в январе 2009 года, не импортировала украинскую электроэнергию.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которому участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова», откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова. 16 февраля «Укрэнерго» провело безрезультативный месячный аукцион по доступу к Бурштынскому сечению на март из-за острого дефицита угля газовой группы, который в настоящее время испытывает Бурштынская ТЭС - единственная в Украине электростанция, работающая в синхронном режиме с UCTE.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или на 3,867 млрд. кВт/ч, - до 4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

В 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9%, или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч, больше, чем в 2005 году.