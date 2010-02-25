«Нафтогаз» увеличил платежи в бюджет в 2,7 раза

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе увеличили платежи в бюджеты всех уровней в 2,7 раза, по сравнению с январем 2009 года, до 2 млрд. 866,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе увеличили платежи в бюджеты всех уровней в 2,4 раза, по сравнению с январем 2009 года, до 3 млрд. 428,0 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 3 млрд. 256,2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 59,5%, по сравнению с 2008 годом, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

В целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2009 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 47,1%, по сравнению с 2008 годом, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 47 млрд. 369,4 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.