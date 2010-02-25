Соболев назначен заместителем председателя правления “Нафтогаза”
16:05, 25 февраля 2010Энергетика
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Распоряжение правительства
Кабинет министров Украины назначил Вячеслава СОБОЛЕВА заместителем председателя правления Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”.
Соответствующее распоряжение КМУ (№252 от 24 февраля п.р.) размещено на сайте правительства.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
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