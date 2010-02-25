Соболев назначен заместителем председателя правления “Нафтогаза”

Кабинет министров Украины назначил Вячеслава СОБОЛЕВА заместителем председателя правления Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”.

Соответствующее распоряжение КМУ (№252 от 24 февраля п.р.) размещено на сайте правительства.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.