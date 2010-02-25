Уровень расчетов за потребленный газ в Украине увеличился

На протяжении января т.г. предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 6 млрд. 713,8 млн. куб. м природного газа на общую сумму 7 млрд. 364,1 млн. грн, за который оплачено 4 млрд. 166,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе т.г. увеличился на 11,1 процентных пунктов, по сравнению с январем 2009 года, до 56,6%.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 38 млрд. 249,2 млн. куб. м природного газа на общую сумму 46 млрд. 389,3 млн. грн, за который оплачено 40 млрд. 99,1 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2009 году сократился на 7,5 процентных пунктов, по сравнению с 2008 годом, до 86,4%.