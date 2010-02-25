НКРЭ отменила подорожание газа для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) отменила свое постановление №811 от 9 июля 2009 года, которым предполагалось повысить розничные цены на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла на сегодняшнем заседании.

Напомним, согласно указанному постановлению регулятора, цены на газ для населения с сентября 2009 года должны были вырасти на 20%, а с 1 января 2010 года – увеличиваться на 20% ежеквартально.

Комиссия отменила данное постановление, поскольку оно фактически не вступило в силу.

«Постановление №811 не действует в связи с отсутствием согласования профсоюзов и государственной регистрации», – пояснил журналистам начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ Владимир СЕМЕНЕЦ.

В то же время в ходе заседания комиссии ее председатель Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что регулятор уже разработал новый проект постановления о коррекции цен на газ для бытовых потребителей, который комиссия уже направила профсоюзам для соответствующего согласования.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля т.г. Окружной административный суд Киева по иску Национального форума профсоюзов признал незаконным постановление НКРЭ №811 от 9 июля 2009 года.

Повышение тарифов являлось одним из условий для привлечения Украиной кредита Международного валютного фонда, а также займов на закачку газа в подземные хранилища.