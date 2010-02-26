Цена нефти упала почти на 2 доллара

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 25 февраля, понизились на фоне негативных прогнозов спроса на потребительские товары и уровня безработицы в США.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,83 доллара - до 78,17 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,80 доллара - до 76,29 доллара за баррель, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 24 февраля 2010г. на ведущих нефтяных биржах повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 78,09 (+0,84) долл./барр.;

в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 80,00 (+1,14) долл./барр.