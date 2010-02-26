Gaz de France может стать участником проекта Nabucco

Участники консорциума по строительству газопровода Nabucco готовы рассмотреть заявку на вступление в него французской энергетической компании Gaz de France - Suez. Об этом объявил накануне в телевизионном интервью министр энергетики Турции Танер Йылдыз.

В свою очередь, официальный представитель австрийской энергетической компании OMV заявил в Вене, что "двери для Франции в проект Nabucco открыты". "Консорциум готов принять в свои ряда седьмого партнера, если он усилит проект Nabucco", подчеркнул его представитель Кристиан Долезаль.

Два года назад - в феврале 2008 г правительство Турции заблокировало присоединение Франции к проекту из-за того, что нижняя палата парламента Французской республики одобрила законопроект, который считает уголовным преступлением постановку под сомнение геноцид армян во время Первой мировой войны на территории бывшей Османской империи.

Газопровод Nabucco протяженностью в 3,3 тыс км призван доставить газ в страны Евросоюза в обход России из Средней Азии. Согласно утвержденному графику, магистраль с годовой мощностью в 31 млрд куб м газа должна вступить в строй в 2014 г. Однако до сих пор участники консорциума, в который на сегодняшний день входят энергетические компании Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии и Турции, не могли заключить с поставщиками газа контракты на его закупку, передает ПРАЙМ-ТАСС.