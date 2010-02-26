Розничные тарифы облэнерго в марте не изменятся

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не изменила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на март оставив их на уровне утвержденном для февраля

Об этом сказано в постановлении комиссии №155 от 23 февраля т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго сохранен на уровне 48,5 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса – 64,28 коп. за кВт/ч (без НДС).

В январе НКРЭ повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на февраль на 2,5%.

Как сообщал УНИАН, с декабря 2008 года по ноябрь 2009 года розничные тарифы энергоснабжающих компаний оставались неизменными в связи с рекомендациями Президента Украины и Кабинета Министров установить мораторий на повышение тарифов на период экономического кризиса.