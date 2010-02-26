Кабмин снизил тарифы на ЖКУ для религиозных организаций

Кабинет министров Украины приравнял тарифы на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, а также тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для религиозных организаций к уровню тарифов для населения.

Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно сообщению, 24 февраля Кабинет министров Украины принял постановление «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой и Порядок формирования тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу».

Изменения предусматривают, что органы власти, уполномоченные устанавливать тарифы, могут определять дополнительные категории потребителей в случае соблюдения определенных условий рентабельности.

При этом в постановления были внесены дополнения о том, что религиозные организации оплачивают предоставленные услуги по тарифам, установленным для населения.