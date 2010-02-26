Цены на бензин в Украине не изменились

С 19 по 26 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 19 по 26 февраля средние по Украине розничные цены на бензин А-80 – сохранились на уровне 6,77 грн./литр, бензин А-92 – сохранились на уровне 7,32 грн./литр, бензин А-95 – сохранились на уровне 7,80 грн./литр, дизельное топливо – сохранились на уровне 6,75 грн./литр.

Также в компании отметили, что данные уровни розничных цен остаются стабильными на протяжении трех недель - с 5 февраля.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.