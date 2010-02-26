Минтопэнерго предлагает разрешить закупки по прямым контрактам

Минтопэнерго предлагает разрешить государственным энергогенерирующим компаниям закупать уголь газовой группы по тендерам в обход ГП «Уголь Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

По его словам, министерство в ближайшее время подготовит соответствующий проект постановления правительства и вынесет его на утверждение Кабмина на одном из ближайших заседаний.

Ю.ПРОДАН отметил, что данная инициатива министерства обусловлена тем, что в прошлом и текущем году ГП «Уголь Украины», за которым Кабмином было закреплено право монопольного поставщика энергетических углей для нужд ТЭС, не выполнил свои обязательства в части обеспечения ТЭС углями газовой группы, что привело к существующему дефициту данных углей на ряде государственных теплоэлектростанций.

«Я буду настаивать на том, чтобы мы больше не имели одного монопольного поставщика», - сказал Ю.ПРОДАН, отметив при этом, что за ГП «Уголь Украины» может быть сохранено монопольное положение в сегменте поставок углей антрацитовой группы.

Министр также добавил, что проектом постановления, который будет подан на утверждение Кабмина, будет предусмотрено предоставление разрешения закупать уголь по прямым договорам в течение текущего года.

При этом министр не исключил, что в текущем году Украине придется импортировать около 1 млн. тонн угля газовой группы для обеспечения потребностей ТЭС на осенне-зимний период 2010-2011. «Мы понимаем, что нам придется около 1 млн. тонн угля газовой группы закупить за границей, потому что в Украине его нет. Поэтому мы можем внести изменения, которые нам позволят не только закупать у «Угля Украины», а по тендерам закупать этот уголь за границей напрямую через НАК «ЭКУ»», - сказал он.

Министр также напомнил, что правительство уже принимало постановление, которым разрешалось закупать уголь газовой группы без тендеров до 31 марта текущего года. Однако при этом сохранялась действующая схема, согласно которой эти закупки все равно должны были производиться через ГП «Уголь Украины».

Как сообщал УНИАН, по данным источника в отрасли, пожелавшего остаться не названным, аукцион по экспорту электроэнергии, назначенный на 16 февраля, не состоялся из-за критической ситуацией с обеспечением углями газовой группы Бурштынской ТЭС и, как следствие, опасений участников по поводу того, что станция не сможет обеспечить в марте загрузку выставленных на продажу объемов сечения.

«С начала текущего месяца ТЭС испытывает трудности с обеспечением углями газовой группы, а то поступление, которое обеспечивает «Уголь Украины», едва покрывает трехдневный резерв», – сказал собеседник агентства, отметив при этом, что подобная ситуация сложилась и по другим ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины», работающим на газовой группе углей.

Президент НАК "Энергетическая компания Украины" Владимир ЗИНЕВИЧ в ходе итоговой коллегии Министерства топлива и энергетики констатировал рекордно низкие запасы угля на ТЭС. По его словам, на сегодняшний день на складах ТЭС в наличие имеется 768 тыс. тонн угля.

Ранее В.ЗИНЕВИЧ заявлял, что НАК «ЭКУ» считает целесообразным импорт 1,5 млн. тонн энергетического угля газовой группы, в связи с его дефицитом на складах государственных ТЭС.