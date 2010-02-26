НАК “ЭКУ” отмечает рекордно низкие запасы угля на ТЭС
"Такого за всю историю никто не помнит"
“Энергетическая компания Украины” отмечает рекордно низкие запасы угля на ТЭС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, выступая на итоговой коллегии Министерства топлива и энергетики, заявил президент НАК "ЭКУ" Владимир ЗИНЕВИЧ.
По его словам, на сегодняшний день на складах ТЭС в наличие имеется 768 тыс. тонн угля.
“На сегодня на складах 768 тыс. тонн угля. Такого за всю историю никто не помнит”, - сказал он. При этом В.ЗИНЕВИЧ отметил, что, начиная с сентября 2009 года ГП “Уголь Украины” недопоставила ТЭС около 1 млн. тонн угля.
В этой связи он отметил, что дефицит угля, особенно газовой группы, вынуждает ТЭС использовать в генерации электроэнергии природный газ, тем самым, снижая свою рентабельность.
Как сообщал УНИАН, ранее В.ЗИНЕВИЧ заявлял, что НАК «ЭКУ» считает целесообразным импорт 1,5 млн. тонн энергетического угля газовой группы, в связи с его дефицитом на складах государственных ТЭС.