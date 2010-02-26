В субботу будут согласованы окончательные условия

Межведомственная комиссия по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива в субботу, 27 февраля, на своем заседании планирует согласовать окончательный вариант конкурсных условий для их дальнейшего направления потенциальным участникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

По его словам, в ходе согласования планируется также рассмотреть предложения по проекту конкурсных условий, внесенные аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В тоже время, как сообщила журналистам заместитель министра топлива и энергетики Наталья ШУМКОВА, в случае согласования окончательного варианта условий они будут направлены потенциальным участникам конкурса – американской компании Westinghouse и российской компании «ТВЕЛ». При этом она отметила, что в дальнейшем процедура предусматривает отведение 1-2 месяцев на обмен мнениями с потенциальными участниками конкурса, после чего межведомственная комиссия может приступить к формированию своих рекомендаций правительству по поводу отбора конкретной технологии.

Замминистра не исключила, что рекомендации межведомственной комиссии будут сформулированы до мая текущего года.

Н.ШУМКОВА подчеркнула, что окончательные решения по отбору той или иной технологии будут приниматься на уровне Кабинета министров Украины.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 г. Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 6,87 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.