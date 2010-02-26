Минтопэнерго: приоритетом является освоение месторождений на шельфе

Министерство топлива и энергетики Украины определило приоритетными задачами на 2010 год увеличение собственной добычи углеводородного сырья, диверсификацию источников поставок нефти и природного газа, развитие нефтегазотранзитной системы.

Об этом сказано в материалах, подготовленных к проведению коллегии Минтопэнерго, проходящей сегодня в Киеве, которыми располагает УНИАН.

В частности, среди приоритетных задач деятельности Министерства топлива и энергетики Украины и его структурных подразделений на 2010 год: продолжение и интенсификация работ по разведке и обустройству Субботинского нефтяного и Одесского и Безымянного газовых месторождений; подготовка и реализация проектов добычи углеводородного сырья за рубежом; разработка и представление в Кабинет министров согласованного плана мероприятий по реализации Концепции развития, модернизации и переоснащению газотранспортной системы Украины на 2009-2015 годы; выполнение плана мероприятий по реализации развития Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК); выполнение Программы диверсификации источников поставок нефти в Украину на период до 2015 года.