«Нафтогаз» прогнозирует сокращение собственной добычи газа

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует сокращение добычи природного газа в 2010 году предприятиями холдинга, с учетом компании ОАО «Укрнафта», на 2,6%, или 0,5 млрд. куб. м, - до 18,847 млрд. куб. м газа, по сравнению с 2009 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания коллегии Министерства топлива и энергетики сообщил заместитель председателя правления "Нафтогаза" Ярослав МАРЧУК.

По его словам, объем добычи газа ДП «Укргазвыдобування» в 2010 году ожидается на уровне 14,75 млрд. куб. м., ОАО «Укрнафта» - 2,6 млрд. куб. м, ГАО «Черноморнефтегаз» - 1,1 млрд. куб. м.

В текущем году добывающие предприятия госхолдинга планируют пробурить 230,7 тыс. м разведочных скважин, эксплуатационное бурение прогнозируется на уровне 175 тыс. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 2,1%, по сравнению с 2008 годом, до 20,3 млрд. куб. м.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».